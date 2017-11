Zweite Runde am Stausee Rötha: Jetzt holt Tuxor den Schlamm raus

Bis Jahresende bleibt der Stausee Rötha Großbaustelle: Gleich drei Baustellen hat die Landestalsperrenverwaltung gleichzeitig laufen. So will das Unternehmen Vebiro – Gewässersanierung aus Sachsen-Anhalt rund 3000 Kubikmeter Schlamm aus dem See holen. Außerdem werden ein Überlaufgraben und ein Weg instandgesetzt.