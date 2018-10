Zwenkau

In der Nacht vor dem Spiel in der Landesklasse zwischen dem VfB Zwenkau und Roter Stern Leipzig haben Unbekannte am Dienstagabend an der Überdachung der Gästebank mehrere Schriftzüge und Aufkleber mit politischen Inhalt angebracht. Dabei verwendeten sie auch verfassungsfeindliche Kennzeichen. Außerdem wurde die Gästetribüne mit farblichen Schriftzügen politischen Inhalts versehen.

Während die eigentliche Fußballbegegnung am Mittwoch ohne Zwischenfälle ablief, kam es nach dem Abpfiff zu einem Streit zwischen mehreren Gästefans. Diese sollen Anhänger der Heimmannschaft provoziert und bespuckt haben. Das Ganze endete in einer körperlichen Auseinandersetzung, an der sich nach bisherigen Erkenntnissen jeweils etwa 15 Personen beteiligten. Während der Prügelei lag eine Person am Boden und andere versuchten, auf sie einzutreten.

Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs

Als anwesende Polizisten auf die Situation aufmerksam wurden und einschritten, endete die Schlägerei und die Beteiligten suchten das Weite. Zwischenzeitlich angeforderte Polizeikräfte sicherten den weiteren Abgang der Besucher störungsfrei.

Sie erfassten die Identität mehrerer Personen beider Lager, die verdächtigt werden, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Letztlich wurden zwar keine Verletzten festgestellt, aber Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs wurden dennoch eingeleitet.

Von LVZ/gap