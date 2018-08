Borna

Premiere in Borna: die Große Kreisstadt feiert an diesem Wochenende ihr erstes Zwiebelfest. Den passenden Erntekranz lieferte die Blumenbinderin Ute Spieß aus Wörlitz.Und der war ob seines Durchmessers von 1,50 Meter eine echte Herausforderung. „In dieser Größe gibt es schlicht kein Grundgerüst“, begründete sie. Also musste sie sich selbst behelfen – mit Haselnussruten. Die wiederum wurden mit Reisig bestückt – als Grundlage für die Blumen. „Und die sind alle aus eigenem Anbau“, verrät Spieß. Allerdings stand sie auch hier vor einer Schwierigkeit: sind die Blumen zu trocken, brechen sie beim Binden, sind sie zu feucht, fallen sie beim Trocknen in sich zusammen, so dass sich der Kranz lockern würde.

Mit Hilfe der Veranstaltungsagentur Sündenfrei überführt die Stadt Borna das bisherige Luther- in das Zwiebelfest. Mehr als 20 Händler sind das ganze Wochenende mit von der Partie: Blumenbinder, Drechsler, Hufschmied, Spinner, Weber und andere Handwerker und Krämer. Zudem unterhalten Gaukler, Musiker und feurige Herren das feierwütige Volk. Kristin Georg von der Agentur rät übrigens allen Besuchern, Zwiebelkuchen, -suppe und gefüllte Knollen zu probieren. Wer sich vor Schärfe oder Nebengeräuschen fürchtet, sollte zudem viel trinken oder einen Kaugummi dabei haben. Denn ohne Gerüche und Geräusche gehe es nun einmal nicht.

Von Julia Tonne