Borna/Rötha

Den Tag der Deutschen Einheit am Mittwoch werden auch in diesem Jahr hunderte Bornaer und Gäste sportlich beginnen. 10 Uhr startet im Rudolf-Harbig-Stadion der jährliche Zwiebellauf. Der beliebte Stundenlauf auf dem Stadionoval heißt so, weil jeder Läufer sich nach jeder absolvierten Runde eine Zwiebel aus großen Behältern nimmt.

1500 Kilo Zwiebeln in Rötha abgeholt

Deswegen müssen die Organisatoren vor der Großveranstaltung zuerst die Muskeln spielen lassen. Am Montag holten sie an den Zwiebelhallen der Agrargenossenschaft Pötzschau in Rötha 1500 Kilogramm Zwiebeln ab. Bezahlt werden die von den Bornaer Stadtwerken, deren Geschäftsführer Jan Hoppenstedt selbst ein großer Fan des Zwiebellaufes ist.

Für den hat auch der Bornaer Karikaturist Mario König ein Herz, deswegen hat er in diesem Jahr wieder eine neue, lustige Zwiebel als Maskottchen für den Lauf gezeichnet.

Veranstalter rechnen mit vielen Läufern

Die Veranstalter rechnen übrigens wieder mit einer hohen Teilnehmerzahl, auch deshalb, weil am Mittwoch noch keine Herbstferien sind und deshalb viele Schüler mit am Start sein können.

Besucher sollten reguläre Stellplätze nutzen

Teilnehmern, die mit dem Auto kommen, raten die Veranstalter dringend, reguläre Parkplätze zu suchen und zu benutzen. In den vergangenen Jahren hat das städtische Ordnungsamt während des Laufes das Einhalten der Parkverbote an den Straßen rund ums Stadion kontrolliert.

Von André Neumann