Pegau/Kitzen

Zwei 13-jährige Mädchen haben am Montagabend auf einem Stromkasten in Kitzen Fotos angezündet. Nicht nur die Bilder verbrannten, auch eine Hecke vor einem Einfamilienhaus geriet in Brand: 20 Koniferen standen in Flammen und ein Maschendrahtzaun wurde auf einer Länge von ungefähr zwölf Metern beschädigt.

Stromkasten in Kitzen durch das Feuer beschädigt

Auch am Stromkasten entstanden Beschädigungen, so dass ein Mitarbeiter der Firma in Kenntnis gesetzt wurde. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Von LVZ/gap