Paschwitz

Pfarrerin Edelgard Richter hat in ihrem Pfarrbereich Sprotta, der von Sprotta über Doberschütz bis Pristäblich reicht, zehn Kirchen stehen. Deren Erhalt kostet. Klar, dass, Prioritäten gesetzt werden müssen. Der für alle Dörfer zuständige Gemeindekirchenrat sieht die Paschwitzer Kirche ganz oben auf der Dringlichkeitsliste. „Das dortige Kirchendach ist das schlechteste von allen. An dem relativ großen Dach mit zwei Gauben sowie an dem Dachstuhl müssen wir unbedingt was tun“, blickt die Pfarrerin, die insgesamt 790 Kirchenmitglieder betreut, nach vorn.

Dach kostet rund 125 000 Euro

Die Reserven des Kirchspiels Sprotta in Höhe von 14 000 Euro sind daher für Paschwitz reserviert, reichen aber bei Weitem nicht. Nach einer ersten groben Schätzung belaufen sich die Kosten auf rund 125 000 Euro. „Dass wir über das Leader-Programm zumindest 60 000 Euro in Aussicht haben, hilft enorm“, so die Pfarrerin. Dennoch bleibt es eine große Herausforderung, die Finanzierung in den nächsten Monaten rund zu bekommen. Doch die 51- Jährige ist von Natur aus optimistisch und hat guten Grund dafür.

Hoffen, dass das ganze Dorf mitzieht

„Als ich beim Ostergottesdienst in Paschwitz verkündet habe, dass wir bei Leader zumindest die erste Hürde geschafft haben, kamen anschließend gleich drei Leute auf mich zu und spendeten gezielt für das Kirchendach.“ Jeder kleine Betrag hilft. Die Pfarrerin freut sich aber auch darüber, dass zwei Gemeindekirchenmitglieder einen Spendenflyer gestalten. Der soll dann nicht nur unter den 85 Paschwitzer Kirchenmitgliedern verteilt werden. „Wir hoffen schon, dass sich auch andere beteiligen“, so Edelgard Richter. Sie begründet diese Hoffnung damit, dass die Kirche ja nicht nur als Kirche, sondern von den Paschwitzern auch als Trauerhalle genutzt werde. Darüber hinaus wird sie aber beim Kirchenkreis Torgau um einen Zuschuss aus dem Baulastfonds bitten. Zeitlich parallel dazu wird der Architekt Uwe Giersdorff bis Mitte Mai die konkrete Planung für das Bauvorhaben machen. Wünschenswert wäre es schon, so die Pfarrerin, wenn das neue Dach noch in diesem Jahr drauf kommt. Aus bisherigen Erfahrungen weiß sie: In der Bauphase, wenn es wackelt, ist es am leichtesten, Gelder zu akquirieren.

Info: Spenden für das Paschwitzer Kirchendach können auf das Konto Bank für Kirche und Diakonie, IBAN: DE95 3506 0190 1551 5860 45 eingezahlt werden unbedingt den Zahlungsgrund Kirchbau Paschwitz angeben.

Von Ilka Fischer