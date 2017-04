Rackwitz. Besonders ärgerlich endete am Sonntag für einen Teilnehmer die „neueseen MTB Trophy“ an der Schladitzer Bucht. Er hatte sein Fahrrad auf dem Fahrradträger seines schwarzen Mercedes befestigt. Danach ließ er Pkw und Rad zwischen 11 und 11.30 Uhr etwa eine halbe Stunde lang unbeaufsichtigt auf dem Parkplatz an der Schladitzer Bucht stehen. Als er zurückkehrte, war das schwarz-weiß lackierte Rad vom Typ „MTB Ghost Lector“ nicht mehr am Platz. Es hat nach Angaben des Besitzers einen Wert etwa 10.000 Euro.

Jetzt bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer hat im benannten Zeitraum Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Delitzsch unter der Telefonnummer 034202/660 entgegen.

Von kasto