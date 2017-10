120 000 Euro Schaden nach Einbruch in Lebensmitteladen in Wiedemar

Wiedemar. Nach einem Einbruch in ein Geschäft in Wiedemar ermittelt die Polizei wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall. Einbruchalarm an einem Lebensmittelladen in der Haupstraße weckte in der Nacht zum Sonntag gegen 2.26 Uhr einen Anwohner. Da er sich mit der Inhaberin (37) des Ladens verbunden fühlte, schaute er auch gleich nach dem Rechten. Er konnte angesichts der Dunkelheit aber zunächst nichts Auffälliges entdecken. Am nächsten Vormittag dann die böse Überraschung: Ein Außengitter zum Aufenthaltsraum des Einkaufsmarktes war aufgehebelt.

Sofort informierte er die Inhaberin, die nun selbst der Sache auf den Grund ging. An der Außentür schien alles in bester Ordnung, doch die Alarmanlage des Marktes funktionierte nicht mehr wie vorgesehen. Das war äußerst ungewöhnlich. Nach Betreten des Marktes setzte sich dieses Staunen fort. Eine Tür, die sonst immer offen stand, war nun geschlossen. Wiederum stand die Innentür des Büros und zum Aufenthaltsraum in ungewohnter Weise offen und beide waren aufs äußerte verwüstet. Im Büro lag alles auf dem Boden, ein Berg von Büromaterial, Schmutz überall.

Chaos im Geschäft

Die 37-Jährige rief sofort die Polizei und nahm schließlich mit dieser gemeinsam das Chaos im Geschäft näher in Augenschein. Dabei entdeckten sie die aufgeschnittene Oberseite des Safes, aus dem ein mittlerer vierstelliger Geldbetrag fehlte. Weiterhin fiel ihnen der im Kassenbereich aufgebrochene Zigarettenautomat und im Lager der Zigarettenspind auf, aus dem sämtliche Schachteln jedweder Marken verschwunden waren. Außerdem standen drei der Kühlräume offen, möglicherweise fatal für die darin gelagerten Lebensmittel.

Letztlich offenbarte sich auch, wie die Langfinger in den Markt gelangt waren. Sie hatten mehrere Dachziegel beiseite geschoben und waren anschließend in die Räume hineingeklettert. Dann legten sie die Alarmanlage lahm. Später öffneten sie die Kühlräume, zogen die Lebensmittel teilweise heraus. Anschließend widmeten sie sich dem Safe, den sie kurzerhand aufflexten, um das Bargeld zu stehlen. Dann verschwanden sie.

120 000 Euro Gesamtschaden

Den Stehlschaden schätzte die Ladeninhaberin im ersten Moment auf etwa 20 000 Euro, den Sachschaden auf 100 000 Euro.

Nun ermittelt die Polizei wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich bei der Kripo Leipzig, Dimitroffstraße 1 oder unter der Telefonnummer 0341 96646666 zu melden.

Von lvz