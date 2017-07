Delitzsch. Zwei 15-jährige Mädchen fuhren am Sonntagabend gegen 22 Uhr mit dem Rad in Delitzsch durch die Unterführung der Dübener Straße aus Richtung Eisenbahnstraße. Sie bemerkten, dass sie durch drei ausländisch aussehende männliche Personen verfolgt wurden. Einer der Männer verwickelte ein Mädchen in ein Gespräch. Am Ende der Unterführung wollte sich der Unbekannte von dem Mädchen verabschieden und reichte ihm die Hand. Die 15-Jährige wollte nicht darauf eingehen und zögerte, die Hand auszustrecken.

Der Unbekannte ergriff jedoch ihre Hand und zog das Mädchen heran. Dabei versuchte er, sie zu küssen. Das Mädchen wehrte sich und riss sich los. Gemeinsam mit ihrer Freundin lief die Jugendliche ein paar Schritte nach vorn. Der Unbekannte näherte sich noch einmal von hinten und griff der 15-Jährigen in den Schritt. Danach begab er sich zu seinen beiden Begleitern, die am Ende der Unterführung warteten.

Zeugen gesucht

Die beiden Mädchen liefen zu einem in der Nähe befindlichen Grundstück und klingelten. Der Eigentümer half den Mädchen umgehend und informierte die Polizei. Die drei männlichen Personen waren mit zwei Fahrrädern unterwegs. Verletzt wurde niemand. Zur Personenbeschreibung wurde Folgendes bekannt:

- männlich

- ca. 20 Jahre

- 170 - 175 cm groß

- schlanke, dünne Statur

- schwarze kurze Haare

- an den Seiten sehr kurz und oben wie ein Igel

- kurze blaue Jogginghose

- schwarze Jacke

- das Rad: Mountainbike, dunkelblau/gelb

Nach Aussage der Mädchen stamme der Täter aus Pakistan.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch, Hallesche Straße 58 in 04509 Delitzsch, Tel. 034202 66100 zu melden.

Von LVZ/gap