150 Vertreter von Selbsthilfegruppen kommen in Delitzsch zusammen

Hilfe zur Selbsthilfe kommt im Landkreis von der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen. Am Dienstag rief diese die zumeist ehrenamtlich Engagierten und Betroffenen in das Delitzscher Bürgerhaus. Der Aktionstag sollte aufzeigen, was es gibt und dass es Hilfe gibt: Bei einer Behinderung, bei Krankheit, Sucht oder einem Schicksalsschlag.