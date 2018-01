16.500 Euro für Vereine der Region Delitzsch/Eilenburg: Jetzt bewerben!

Delitzsch/Eilenburg. Die Sparkasse Leipzig und die Leipziger Volkszeitung starten die nächste Aktion „Angestupst“ für gemeinnützige Vereine aus der Delitzsch-Eilenburger Region. Diese können sich auch im Frühjahr 2018 wieder mit einer Projektidee um finanzielle Unterstützung bewerben.

Mehr Geld für Vereinsprojekte

Und dazu gibt es in diesem Jahr mehr Geld. Die Sparkasse hat die Summen für die Gewinner aufgestockt – insgesamt geht es um 16.500 Euro.

Seit über vier Jahren findet die gemeinsame Aktion „Angestupst“ statt. „Wir haben uns bisher stets über eine sehr rege und überdurchschnittliche Beteiligung am Voting gefreut. Vielen Dank an die LVZ-Leser. Denn viele Vorhaben konnten durch unsere Aktion angestupst werden. Eine Vielzahl von Projekten wird durch besonderes persönliches Engagement getragen. Wir wissen aber, dass viele Vorhaben nicht ohne finanzielle Hilfe umgesetzt werden können. Wir haben uns deshalb entschlossen, mehr Geld zur Verfügung zu stellen“, sagte Marcel Kollmann, Vertriebsdirektor der Sparkasse. Das Geldinstitut wolle damit ein klares Zeichen für das Engagement in der Region setzen.

Die Mittel kommen aus den Zweckerträgen der PS-Lotterie der Sparkasse Leipzig. 15 Cent von jedem Los kommen in einen Spendentopf, der von der Sparkasse halbjährlich an gemeinnützige Einrichtungen verteilt wird.

Sie sind ein gemeinnütziger Verein, eine Institution oder Einrichtung aus der Region und möchten ein originelles und nachhaltiges Projekt realisieren? Dann reichen Sie bis spätestens Mittwoch, den 14. Februar, ein detailliertes, mit einem Kostenplan unterlegtes Projekt ein. Die Bewerbung erfolgt ausschließlich über das unten stehende Online-Formular.

Unter allen Einsendungen wird eine Jury die sechs interessantesten Vorhaben auswählen. In der Jury sitzen Silke Gans (Leiterin Sparkassen-Filiale Bad Düben), Kerstin Friedrich (Regionalverlagsleiterin der LVZ) und Andrea Lienig (Unternehmerin aus Delitzsch und LVZ-Wirtschaftspreisträgerin). Die ausgewählten sechs Ideen werden am 10. März 2018 in der LVZ vorgestellt. Die LVZ-Leser entscheiden anschließend in einer telefonischen Abstimmung über die Verteilung der Fördergelder.

Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall: Für den 1. Platz gibt es immerhin 5000 Euro, für den 2. Platz 4000, den 3. Platz 3000, den 4. Platz 2000, den 5. Platz 1500 und für den 6. Platz 1000 Euro. Jeder Projektidee, die von der Jury ausgewählt wird, sind somit mindestens 1000 Euro sicher.

