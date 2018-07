Delitzsch

Die Polizei sucht nach der 18-jährigen Jasmin Keitel und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Die junge Frau hatte am 20. Juli die elterliche Wohnung in Delitzsch verlassen und wollte – laut eigener Aussage – über das Wochenende bei einer Freundin übernachten. Nachdem sie am Sonntag jedoch nicht wieder zu Hause erschien, meldete die Familie sie als vermisst.

Wie Polizeisprecherin Katharina Geyer mitteilte, habe sich die 18-Jährige noch am Montag bei einer Verwandten 20 Euro geliehen. Zusätzlich gebe es Hinweise darauf, dass sie am selben Tag am Bahnhof in Rackwitz gesehen worden sei. Angeblich hätte sie an jenem Bahnsteig gestanden, dessen Zug nach Leipzig fuhr. Danach verliert sich jede Spur nach der jungen Frau.

Bisher steht fest, dass sie sich entgegen ihrem üblichen Benehmen, vollkommen untypisch verhält. Jasmin, die ansonsten ausgesprochen aktiv in verschiedenen sozialen Medien ist, hat ihr Mobiltelefon seit dem 20. Juli nicht mehr eingeschaltet und reagiert auf keinerlei Nachrichten. „Überdies hat sie neben vielen Kleidungsstücken auch persönliche Unterlagen und Dokumente mitgenommen. Bisher stand jedoch nie im Raum, dass sie zu Hause ausziehen oder mit einem Freund zusammenziehen wollte“, so Geyer weiter.

Über die Familie und auch Freunde wurde bekannt, dass sie einen Freund hat, der in Jena wohnen könnte. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in Jena, Leipzig oder einer anderen Stadt aufhält

Jasmin wird wie folgt beschrieben:

– circa 1,60 m groß

– schlanke Statur

– blasse Hautfarbe

– sieht jünger aus, als sie eigentlich ist

– derzeit pink getönte Haare, ansonsten blond, glatt und mittellang

– trug zuletzt schwarze Schuhe, eine schwarze Hose mit Schlitzen, ein weiß-blau gestreiftes T-Shirt, eine College-Jacke und eine Tasche mit einem Stern darauf

Wer hat Jasmin seit dem 20. oder 23. Juli gesehen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch, Hallesche Straße 58, Telefon 034202/66100 zu melden.

Von LVZ