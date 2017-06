Kreisgebiet. Bestes Sommerwetter schuf am Sonntag ideale Bedingungen, um beim Tag der offenen Gartenür den grünen Oasen in Delitzsch, Reibitz, Löbnitz, Wannewitz, Zschölkau und Quering einen Besuch abzustatten. Und diese Chance wurden reichlich genutzt. Teils klopften Besucher schon um 11 Uhr bei den Garten- und Hausbesitzern an die Türen, obwohl die Veranstaltung erst 13 Uhr offiziell begann. Vor allem einige Besucher von außerhalb reisten früher an und waren irritiert, dass die Delitzscher ihre Gärten erst 13 Uhr öffneten. Weil in diesem Jahr die Aktionstage der offenen Gartentür an Lober, Parthe und Mulde in Kooperation stattfanden, hatten sich manche wohl von den Öffnungszeiten in der Partnerregionen leiten lassen, in denen der Tag von 10 bis 17 Uhr stattfand. Das tat dem Gelingen der Veranstaltung insgesamt aber keinen Abbruch. Garten- und Hofbesitzer sowie Besucher waren zufrieden. So freuten sich Familie Bussian in Löbnitz über 220 und Ines Pleger in Reibitz über rund 400 Besucher. Aber auch Familie Gruhner/Rother im Stadtschreiberhaus oder Jörg Topfstedt am alten Amtshaus in der Schloßstraße, alle waren sie angetan vom Zuspruch und der angenehmen Atmosphäre. Jeder Garten wartete mit besonderen Hinguckern auf, seien es gestaltete Wallgrabenterrassen, bepflanzte alte Damenschuhe oder Steinrosen in der Blumenampel. „Delitzsch hat von der Kooperation profitiert, so erhielten auch Gärten, die schon immer mitmachen noch einmal eine Aufwertung“, resümiert die Delitzscher Initiatorin Nadine Fuchs.

Von Thomas Steingen