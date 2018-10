Delitzsch

Leicht verletzt wurde gestern Morgen die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes bei einem Unfall auf der B 184, nahe Kosebruchteiche. Die 22-Jährige war mit ihrem Auto von der Straße abgekommen, das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Feld stehen. Viel zu tun in puncto Unfallaufnahme hatte die Polizei in den Mittagsstunden des Samstags, als es innerhalb weniger Stunden viermal krachte. Bei Crashs in der Holzstraße, im Windmühlenweg, in der Bahnhofsstraße in Krostitz und im Bereich S 2/ B 183 blieb es bei Sachschäden.

Von ka