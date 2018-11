Delitzsch

Immer die No. 2 und das ein Vierteljahrhundert: Die Altstadtkneipe, mit der Jens Fahr mit seinem damaligen Mitstreiter somit schon immer ein gewisses Understatement signalisiert hatten, wurde dieser Tage 25. Der Wirt selbst kann es kaum fassen: „Die Zeit ist schnell verflogen. Mir ist, als ob wir vorgestern erst angefangen hätten.“ Damals zählte er selbst zarte 32 Lenze. Er hat sich geändert. Die No. 2 auch. Sie hat jetzt nur noch montags bis donnerstags für jedermann geöffnet. Was bei Jens Fahr wiederum nicht heißt, dass er sich nicht der Gastronomie widmet. Dabei spielt, das was ihn und die No. 2 einzigartig macht, eine große Rolle: Whisky. Freitags und sonnabends gibt es zum Beispiel Whisky-Dinner oder Tastings für Leute, die Karten haben. Die Verkostungen mit ihm sind auch in Leipzig in der Spitzengastronomie angesagt. Zwei Mal im Monat ist er auf irgendeiner Messe oder bei Highland Games. Im Schloss Trebsen ist einmal im Monat ein Whisky-Event mit ihm angesagt. Dort veranstaltet er inzwischen auch selbst eine Whisky-Messe.

Die Altstadtkneipe No. 2 ist seit 25 Jahren ins Delitzscher Herz eingewachsen. Quelle: Heike Liesaus

Liedertour-Station

Die Kneipe im Herzen von Delitzsch steht aber auch für kleine Kultur-Events. Einmal monatlich wird dienstags „tiefgestapelt“. Der Titel steht schon mal fürs No. 2-Understatement, aber auch dafür, dass die Mini-Konzerte jeweils im Keller stattfanden. Aber der wurde zu eng. „Zum einen kamen einfach zu viele Besucher und zum anderen waren Künstler einfach zu gut“, so Fahr. Somit wird jetzt doch der Gastraum genutzt. Das nächste Mal schon am 6. November. Ab 20 Uhr steht Peter Wolter von der Liedertour im Programm, statt Nadine Maria Schmidt. Sie hatte ihre Tour-Auftritte für November absagen müssen. Gesundheitliche Gründe hatten auch die für die Geburtstags-Party gebundenen Bands vom Delitzsch-Besuch abgehalten. „Es wird nachgeholt, auf alle Fälle“, verspricht Jens Fahr. Allerdings wird’s nun auch im Januar nichts damit. An der Band liegt’s nicht. Sein Terminkalender ist da schon voll.

Von Heike Liesaus