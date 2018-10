Wiedemar

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 9 ist am Dienstagmorgen ein 26 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Ein Transporter mit deutschem Kennzeichen aus Richtung Berlin fuhr nach Angaben der Polizei gegen 2.25 Uhr kurz vor dem Schkeuditzer Kreuz in Höhe Glesien auf einen Lastwagen auf. Das Fahrzeug kam dadurch von der mittleren Fahrspur nach links ab und stieß gegen die Leitplanke. Dabei, so die Beamten, wurde der 26-jährige Beifahrer eingeklemmt und erlag schließlich seinen Verletzungen.

Alter des Toten korrigiert

Ein 29 Jahre alter Insasse auf der Rückbank erlitt schwere Blessuren. Der 26-jährige Fahrer wurde ebenfalls verletzt. Zunächst hieß es, dass der 29-Jährige ums Leben gekommen sei. Ein dahinter fahrendes Auto wurde zudem von Trümmerteilen getroffen. „Die 23 Jahre alte Frau blieb ebenso unverletzt wie auch der 42 Jahre alte Fahrer des Lastwagens“, sagte Polizeisprecherin Katharina Geyer. Der Schaden betrage nach ersten Schätzungen 31.000 Euro. Durch den Zusammenstoß ist die Autobahn seit der Nacht gesperrt.

Zweiter Unfall auf der Gegenfahrbahn

Für Behinderungen sorgt außerdem ein zweiter Unfall von 7.15 Uhr auf der Fahrspur nach Berlin direkt auf der Gegenseite. „An diesem Zusammenstoß sind zwei Autos beteiligt und eine Person wurde verletzt“, so Geyer. Genauere Angaben lagen zunächst nicht vor.

Der Verkehr wird großräumig umgeleitet. Zwischen Leipzig-West und Wiedemar und in der Gegenrichtung zwischen Bitterfeld/Wolfen und dem Schkeuditzer Kreuz haben sich Staus gebildet.

Schweres Unglück schon vor vier Wochen

Erst vor knapp vier Wochen hatte ein Unfall nur wenige Kilometer von der jetzigen Unglücksstelle für Schlagzeilen gesorgt. Damals hatte ein Lastwagen zwischen Großkugel und der Anschlussstelle Leipzig-West die Mittelleitplanke durchbrochen. Auf der Gegenfahrbahn kippte ein auf dem Tieflader transportiertes Baufahrzeug um und stürzte auf ein Auto.

Die vier Insassen des Wagens im Alter von 50 bis 82 Jahren starben laut Polizei noch an der Unfallstelle. Vier weitere Menschen, darunter auch der Kraftfahrer aus Thüringen, wurden leicht verletzt.

Von Matthias Roth