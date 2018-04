32-Jähriger randaliert in Delitzsch mit einem Hammer

Delitzsch. Als der 32-Jährige nachforschte, wo die merkwürdigen Töne herkommen und dabei aus seinem Fenster sah, traute er seinen Augen nicht, denn auf der Straße beschädigte ein Mann mit einem Hammer den Pkw seines Nachbarn, informierte am Freitag die Polizei. Dabei sah er auch, dass sein Nachbar die Szenarien auf der Straße aus seinem Fenster ebenfalls beobachtete.

Gruppe bedroht

Kurz entschlossen gingen die beiden mit deren Freundinnen nach unten. Dabei bekam der unbekannte Mann flinke Füße. Die vier ließen sich davon nicht beirren und folgten dem unbekannten Mann. Nach kurzer Verfolgung erkannten sie den Unbekannten an seiner schwarzen Lederjacke wieder und konnten ihn stellen. Dies gefiel ihm so gar nicht, denn er bedrohte die Gruppe dann mit seinem mitgeführten Hammer. Trotz dessen gelang es der mutigen Gruppe, den Tatverdächtigen zu überwältigen. Just in diesem Moment trafen die verständigten Polizeibeamten am Ort ein. In Folge weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde festgestellt, dass der Tatverdächtige (32) eine nicht geringe Menge an Alkohol zu sich genommen hatte, denn sein Atemalkoholwert betrug 1,58 Promille.

Letztlich beschädigte der 32-Jährige in seinem Rausch zwei Pkw und verursachte einen Schaden von etwa 2200 Euro. Was der Grund für die Aggression war, ist derzeit noch nicht bekannt.

Von LVZ