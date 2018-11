Delitzsch/Krostitz

Sie ist 33 Jahre jung, hat drei Kinder, ist verheiratet, wohnt in Kletzen. Und sie will für die Bürgermeisterwahl in Krostitz antreten: Stefanie Jentzsch hat sich deshalb der Freien Wählergemeinschaft Delitzsch (FWD) angeschlossen. Am Donnerstagabend wurde sie bei der Versammlung in der Gaststätte Elberitzmühle einstimmig in den Verein aufgenommen. „Als Fördermitglied, weil sie keine Delitzscherin ist, aber wir werden nun ihren Wahlkampf begleiten“, erläuterte der Vorsitzende Uwe Bernhardt. „Und so geht es weiter: Am 25. Januar erfolgt die Nominierungsveranstaltung der Freien Wähler auf Kreisebene. Stefanie Jentzsch soll dann für die Bürgermeisterwahl und auch für die Kreistags- und Ortschaftsratswahl nominiert werden.“

Unzertrennlich auf kommunaler Ebene

In der Versammlung wurden zudem zwei neue Vereins-Mitglieder aufgenommen. Bernhardt überblickte mit einigem Stolz die Kandidatenlisten für die Stadtratswahl: „Wir sind jetzt schon 35 und die Liste lebt noch.“ Heißt: Weitere Bewerber, die für die Freien Wähler antreten wollen, können sich melden. Tatsächlich kamen an dem Abend noch fünf weitere dazu. Die FWD sind ein Verein, keine Partei, betonte der Vereinschef. „Wir sind auf kommunaler Ebene unzertrennlich, aber auf Landes- und Bundespolitik völlig unterschiedlich.“ Es gebe auch keinen Fraktionszwang beim Abstimmungsverhalten im Stadtrat.

Unabhängig von Parteien

Diese Unabhängigkeit ist auch Stefanie Jentzsch wichtig: „Ich fühle mich den großen Parteien nicht zugehörig, suche den Mittelweg und neue Bahnen“, stellte sie den Versammelten ihre Motivation vor. „Jeder will irgendetwas verändern, aber keiner traut sich, politisch nach vorn zu gehen. Beim Bürgermeister, der derzeit am Zug ist, läuft nach den vielen Jahren im Amt vieles nicht mehr mit Herzblut. Und mit dem jetzigen CDU-Kandidaten bin ich nicht einverstanden“, erklärte sie, warum sie sich für die Gemeindespitze bewerben will. Sie arbeitet derzeit in einer Zahnarztpraxis als Prophylaxe-Schwester, Zahnarzthelferin und Praxisverwalterin. Ehrenamtlich ist sie seit 20 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv.

Bauplätze und kostenloses Schulessen

Wofür würde sie sich als Bürgermeisterin einsetzen? „Dafür, dass junge Familien, die in Krostitz bauen wollen, schneller einen Platz bekommen. Und kostenloses Essen in Kitas und Schulen ist ebenfalls ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt.“

Von Heike Liesaus