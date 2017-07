Delitzsch. Auf der Eilenburger Chaussee zwischen Delitzsch und Mocherwitz kontrollierte eine Polizeistreife in der Nacht zu Donnerstag gegen 0.30 Uhr einen jungen Mann – und machte dabei einige Funde. Wie die Polizei berichtete, fanden die Beamten bei dem 33-Jährigen zwei Tütchen Marihuana, die er in einer Zigarettenschachtel versteckt hatte, sowie eine Stahlrute, die in seinem Rucksack verstaut war. Gegen den Mann werde jetzt nicht nur wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt, sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Von kasto