Delitzsch. In einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Delitzsch wurde am Mittwoch ein 23 Jahre alter Mann verletzt. Der 38 Jahre alte Tatverdächtige wurde durch einen Notarzt in eine Klinik für Psychiatrie eingewiesen. Gegen den Randalierer werde nun unter anderem wegen schwerer Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei mit.

Zu dem Zwischenfall war es am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr gekommen. Der 38-Jährige hatte seinen Mitbewohner laut Polizei mit einem Metallstuhlbein verletzt. Der 23-Jährige wollte einen drohenden Schlag des Tatverdächtigen durch eine Armbewegung abwehren, wurde aber dabei so getroffen, dass seine Hand stark anschwoll und womöglich auch gebrochen wurde. In der weiteren Folge habe der 38-Jährige nicht nur diverses Mobiliar zerschlagen, sondern seine Wut auch an einem Heizkörper ausgelassen. Dabei flogen Teile des Heizkörpers durch die Räumlichkeiten und verletzten noch einen 43-jährigen Mitbewohner. Durch die Leiterin wurden Polizei und Rettungsdienst verständigt.

Von kasto