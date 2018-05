Delitzsch

Sehr merkwürdige Szenen ereigneten sich am späten Dienstagabend in Delitzsch: Ohne erkennbaren Grund hielt ein Radfahrer (40) im Bereich Kohlstraße/Roßplatz mitten auf der Fahrbahn an. Damit brachte er nicht nur den Verkehr hinter sich zum Erliegen, sondern auch die Pkw-Fahrer auf der Gegenfahrbahn kamen nicht weiter. Das war aber noch nicht alles, denn er bedrohte und beleidigte die wartenden Autofahrer, malträtierte die Fahrzeugscheibe eines weißen Audi mit einer Kette so sehr, dass die Fahrzeugscheibe komplett zerstört wurde. Dies ließ sich der Audi-Fahrer (39) aber nicht gefallen und wollte den Vandalen stoppen. Dieser bekam es wahrscheinlich mit der Angst zu tun und setzte zur Flucht an, unglücklicherweise stolperte er und konnte daraufhin von dem 39-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Von LVZ