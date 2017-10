400 Ausleihen: Die Delitzscher Stadtbibliothek ist auch online gefragt

Anfang Juli hielt der digitale Wandel auch in der Delitzscher Stadtbibliothek Einzug. Statt nur Lettern auf Papier bietet diese seitdem auch Bücher, Videos und Audiodateien über das Internet an. Ein zusätzliches Angebot, möglich gemacht über das Verbundportal Onleihe Leipziger Raum. Wie kommt das bei Lesern an? Wird die Onleihe rege genutzt?