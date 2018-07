Delitzsch/Erfurt

Es ist 9.30 Uhr auf dem Gelände der Unteroffizierschule des Heeres (USH) in Delitzsch. Es ist jetzt schon brütend heiß. Obwohl gerade Ferienzeit ist, sie am See oder im Park liegen könnten, haben sich 61 Schüler – davon ein Drittel Mädchen – aus Sachsen und Sachsen-Anhalt zu einer Probewoche, dem Feldwebel-Boldt-Camp, eingefunden. Sie können sich vorstellen, später bei der Bundeswehr zu arbeiten und wollen nun wissen, auf was sie sich einlassen würden. Auf dem Camp-Programm stehen beispielsweise ein Basis-Fitness-Test, eine Nachtwache oder die tägliche politische Bildung.

Noch in Zivil: Bei der Einweisung am Montag erklärte die Leiterin des Camps, Hauptmann Peggy Fuhrmann (rechts), den Teilnehmern den Wochenablauf. Quelle: Bundeswehr/Dinh

Die Schüler entwickeln sich im Laufe der Woche

Ihre zivile Kleidung haben die Jugendlichen am Montagmorgen abgegeben und gegen Uniformen eingetauscht. Nur ihre Turnschuhe dürften sie anbehalten. Seit vier Stunden sind die Schüler aus Delitzsch, Leipzig, Halle und den Landkreisen Nordsachsen, dem Saale- und Burgendlandkreis am Donnerstagvormittag auf den Beinen, als es auf die Lehr- und Trainingsanlage geht. Als erstes lernen die 15- bis 18-Jährigen, dass diese im Bundeswehrsprech „Letra“ heißt. Dass fast alles abgekürzt wird, haben sie bereits im Wochenverlauf mitbekommen. Die Aufgabe: Ein etwa zwei mal drei Meter großes Becken mit vorgegebenen Materialien überqueren. Die Schüler müssen dazu Lösungen entwickeln, im Team zusammenarbeiten und sich einbringen, erklärt Hauptmann Peggy Fuhrmann. „Es ist faszierend, welche Entwicklung die Schüler innerhalb nur einer Woche nehmen“, sagt die Camp-Leiterin.

Die Schüler diskutieren, wie sie das Wasserbecken am Besten überqueren können. Quelle: Alexander Prautzsch

Was heißt es, ein Berufssoldat zu sein?

Die Schüler haben alle den potenziellen Berufswunsch, später zur Bundeswehr zu gehen, erklärt Fuhrmann weiter. Die Probewoche habe den Vorteil, dass die Schüler danach besser einschätzen könnten, ob der theoretische Wunsch sich praktisch bewährt. Zum Zweiten könnten in der Camp-Woche, anders als beim Schülerpraktikum, die Tugenden eines Soldaten vermittelt werden. Den Schülern werde dabei auch verdeutlicht, dass es zum Beruf gehört, Auslandseinsätze zu absolvieren und gegebenenfalls sein Leben dafür zu geben.

Das Feldwebel-Boldt-Camp findet zum vierten Mal in Delitzsch statt, erklärt Presseoffizier Hauptmann Rainer Krebs. Es werde vom Bundeswehr-Karrierecenter ausgerichtet. „Die USH in Delitzsch stellt nur die Infrastruktur zur Verfügung.“ Da aktuell lehrgangsfreie ist, werde das Areal so weiter sinnvoll genutzt.

Von Mathias Schönknecht