Hohenroda

Gesundheitliche Probleme eines Autofahrers könnten laut Polizei der Auslöser eines schweren Verkehrsunfalls nahe dem Schönwölkauer Ortsteil Hohenroda gewesen sein. Am Dienstag gegen 9.50 Uhr war ein 74 Jahre alter Skoda-Fahrer in Richtung Hohenroda unterwegs. In einer Rechtskurve sei der Skoda dann nach links von der Fahrbahn abgekommen, berichtete die Polizei.

Das Fahrzeug touchiert mehrmals die Leitplanke, durchbrach diese und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Von der ersten Kollision bis zum Stillstand des Autos war eine Gesamtstrecke von etwa 120 Metern zu verzeichnen.

Der 74-Jährige wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, auch die Leitplanken im Kurvenverlauf wurden stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Von kasto