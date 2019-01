Wiedemar

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Wiedemar wurde am Dienstagvormittag ein 79 Jahre alter Mercedes-Fahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 10.40 Uhr ein 25 Jahre alter Mann mit seinem Skoda aus Wiedemar kommend in Richtung Wiesenena unterwegs. Beim Durchfahren einer lang gezogenen Linkskurve sei der Skoda nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem entgegenkommenden Pkw Mercedes A-Klasse des 79-Jährigen zusammengestoßen. Der Mercedes-Fahrer musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Skoda-Fahrer wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Aufgrund des Unfalls war die S 2 mehrere Stunden lang gesperrt.

Von lvz