Delitzsch

Eine 84 Jahre alte Radfahrerin wurde am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der Albert-Böhme-Straße in Delitzsch leicht verletzt. Wie die Polizei berichtete, war die Seniorin kurz vor 14 Uhr in Richtung Eisenbahnstraße unterwegs und wollte dann in Höhe der Dübener Straße nach links in die Bahnunterführung abbiegen.

Allerdings habe sie ihre Absicht zu spät angekündigt, so die Polizei weiter. Eine VW-Fahrerin hatte bereits zum Vorbeifahren angesetzt und befand sich auf gleicher Höhe mit der Radfahrerin. Ein Ausweichen war nicht mehr möglich, so dass die 84-Jährige den Kotflügel des VW touchierte und umfiel.

Dabei stieß sie sich den Kopf und verletzte sich am Finger, so dass eine ambulante Behandlung notwendig wurde. Auch an Auto und Rad entstand Schaden.

Von LVZ