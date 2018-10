Delitzsch

Wie gut fährt es sich in Delitzsch Rad? Um diese Frage dreht sich nun der Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Mitmachen bei der großen Umfrage kann jede Person, die Rad fährt, egal ob sie ADFC-Mitglied ist oder nicht. Die Bewertung besteht aus einem Fragebogen mit 32 Punkten, von der Wegequalität der Radwege bis zur Frage, ob das Radfahren in der Stadt eher als entspannt oder stressig empfunden wird. Der Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und findet 2018 zum achten Mal statt.

Delitzsch braucht mehr Stimmen

Aktuell haben laut ADFC bereits 13 Personen in Delitzsch die Möglichkeit genutzt, den Fragebogen auf www.fahrradklima-test.de ausgefüllt und hier radspezifische Kriterien bewertet. Ein Vergleich in der bundesweiten Wertung sei allerdings nur möglich, wenn mindestens 50 Teilnahmen vorliegen. Delitzsch braucht also noch deutlich mehr Stimmen.

Radfahrerstadt Delitzsch

Der letzte Fahrradklima-Test des ADFC fand vor zwei Jahren statt. Damals bewerteten 77 Radfahrende die Stadt Delitzsch nach Rad-Kriterien. In der Endauswertung erlangte die Loberstadt unter allen sächsischen Städten die beste Note und erhielt damit ein noch besseres Urteil als Hoyerswerda und Leipzig. Besonders lobten die Radfahrenden in Delitzsch damals die jüngsten Förderungen im Radverkehr und den Umstand, dass verhältnismäßig viele Menschen in Delitzsch Rad fahren. Deutliche Probleme attestierten sie hingegen bei der hohen Anzahl von falsch parkenden Autos auf Radwegen, dies wurde auch beim LVZ-Stadtcheck mit dem ADFC an etlichen Stellen kritisiert – insgesamt schnitt die Stadt gut ab. Außerdem bemängelten die Radfahrer aus Delitzsch im letzten ADFC-Test die hohen Rad-Diebstahlzahlen in Delitzsch.

Von Christine Jacob