Delitzsch

Egal ob Dachpappe, Steine oder Dämmmaterial, der in verschiedenen Fraktionen sortierte Bauschutt in den Containern an der einstigen West-Schule zeigt: Es muss eine Menge raus, bevor der neue Hort Loberaue an der Delitzscher Straße der Freundschaft einziehen kann. Und es bleibt eine Menge auf- und einzubauen, bis mit Beginn des neuen Schuljahres eröffnet werden kann. Schließlich erlebt das Haus die gravierendste Umgestaltung, abgesehen vom Teilabriss, als es plötzlich überall zu viele Schulen gab. Das hat sich geändert. Delitzsch baut an Kitas, Schulen und Horten.

Bewegtes Leben eines Schulhauses

Als Polytechnische Oberschule vor drei Jahrzehnten gebaut, fungierte das Haus in der Straße der Freundschaft zwischenzeitlich als Sitz der Regionalen Initiative Delitzsch (RID) sowie als Vereinshaus. Zuletzt aber hatte es beim Umbau Nord-Schule, die jetzt Erasmus-Schmidt-Schule heißt, als Interimsquartier gedient. Derzeit herrschen erst einmal Abbruch-Geräusche vor: Trockenbauwände werden eingerissen, Mauern und Fußböden aufgestemmt. Sogar ein Minibagger steht auf dem Flur. Elektriker Kevin Schön von der Firma Dunkel mixt Flexgeräusche dazu. Er schneidet neue Kabelkanäle. Kollege Danny Wötzel studiert die Pläne: „An den Fluchtwegen müssen sämtliche Kabelkanäle aus Metall sein“, erklärt er. „Wir bauen auch Bereitschafts- und LED-Leuchten ein. Vor allem im Keller wird alles neu verkabelt.“ Dort und im Erdgeschoss sind die Umbauten am gravierendsten. Im Keller werden Garderoben und zwei Bastelkabinette untergebracht sowie der zentrale Haupteingang angelegt. Das Gebäude wird nach den neuesten Vorgaben modernisiert. Dazu gehört auch der zweite Fluchtweg. Das alte Treppenhaus wird zum Nebenaufgang degradiert, die Bodenplatte fürs Haupttreppenhaus ist schon gegossen. Für die Barrierefreiheit wird ein Fahrstuhl eingebaut.

Bibliothek und Kinderküche

Eine Treppe höher ist der ehemalige Speiseraum dank Einbezug des einstigen Lehrerzimmers gewachsen. Hier soll auch eine separate Kinderküche untergebracht werden. Einstige Klassenräume werden zu Gruppenräumen, die Bibliothek ist ebenfalls vorgesehen. Da, wo gerade die Gipskartonplatten aus ihren Fassungen geklopft werden, entsteht ein großer Mehrzweckraum.

Ab Herbst sollen 300 Kinder aus der Grundschule am Rosenweg die neue Einrichtung besuchen können. Sie werden derzeit in den Horten der umliegenden Kitas Bummi, Sonnenland, Kreativhort-SKZ, Regenbogen und Zauberhaus betreut. Die Trägerschaft für den Hort übernimmt die Stadt selbst. Die Höhe der Kosten wird mit 1,4 Millionen Euro berechnet. Fördergeld für den Umbau kommt aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“.

Investitions-Schwerpunkt

Die Sanierung von Kindertagesstätten und das Projekt Loberaue-Hort gehören in diesem Jahr neben dem potenziellen neuen Bad zu den Investitionsschwerpunkten in der Loberstadt. Auch der Schulhof der Diesterweg-Grundschule und die Kita Sonnenland sollen saniert sowie die Bummi-Kita umgebaut werden. Der neue Hort wird sich auf die Betreuungskapazitäten der anderen Altersgruppen auswirken: Die frei werdenden Räume sollen überwiegend für Kindergartenplätze genutzt werden. Zuwachs der Krippenkapazität gibt es bei der ebenfalls anlaufenden Sanierung der Kita Regenbogen von derzeit 25 auf künftig 69 Plätze.

Von Heike Liesaus