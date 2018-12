Delitzsch

Gute Nachrichten für die Kunden des Abwasserzweckverbands Delitzsch (AZVD): Die Gebühren werden für die kommenden zwei Jahre sinken. Die zentrale Schmutzwassergebühr wird sich um 4 Cent von aktuell 2,87 Euro pro Kubikmeter auf 2,83 Euro pro Kubikmeter ab 2019 verringern. Auch die Niederschlagswassergebühr sinkt von 0,92 Euro pro Quadratmeter aktuell auf 0,88 Euro pro Quadratmeter gebührenrelevanter Fläche, also ebenfalls um 4 Cent. Auch bei abflusslosen Sammelgruben und Kleinkläranlagen – davon sind allerdings nur sehr wenige Kunden im Verbandsgebiet aus Delitzsch und Wiedemar betroffen – werden sich die Gebührensätze minimal verringern. Und auch die von den Mitgliedskommunen zu entrichtenden anteiligen Betriebskosten für die Straßenentwässerung werden in den nächsten beiden Jahren geringfügig niedriger ausfallen, teilt der AZVD mit. Hintergrund ist, dass der Verband einen „Kassensturz“ für die Jahre 2016 bis 2018 durchgeführt hat. Zwar ist das Jahr noch nicht um, jedoch schon jetzt absehbar, dass es zu „gebührenrechtlichen Überschüssen“ kommen wird, die bis 2023 den Gebührenzahlern zugute kommen werden. Gleichzeitig investiert der Verband, bringt das Netz weiter auf Vordermann. So könne man konstatieren, dass der AZVD infolge seiner verantwortungsvollen Haushaltspolitik und der mit Augenmaß betriebenen Investitionen die Gebührenbelastung für seine Kunden konstant auf niedrigem Niveau belassen wird, so die Geschäftsführung.

Wasserversorgung mit stabilen Preisen

Auf stabile Preise, sachsenweit im unteren mittleren Bereich, kann auch die Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung (Derawa) verweisen. Bei jetzigen Bedingungen, also Naturkatastrophen und Inflation ausgenommen, jedenfalls können Grund- und Arbeitspreis in den kommenden zwei Jahren beibehalten werden. Bis 10 000 Kubikmeter zahlen die Abnehmer also weiterhin 1,98 Euro netto beziehungsweise 2,12 Euro brutto je Kubikmeter. Auch die Derawa wird weiter in das Netz investieren, 2,1 Millionen Euro sind 2019 wie auch schon dieses Jahr an Investitionen geplant – unter anderem für Leitungserneuerungen und neue Wohnbaustandorte. 12 500 Hausanschlüsse versorgt die Derawa aktuell. 620 Kilometer Leitungsnetz von Podelwitz bis Werlitzsch und 20 Kilometer Rohwasserleitung müssen dafür stets in Schuss gehalten werden.

Von Christine Jacob