Döbernitz

Vorweihnachtliche Atmosphäre herrschte am Samstagvormittag in der Halle des Hofladens auf dem Kartoffelhof Lienig in Döbernitz. Gemeinsam mit dem Heimatverein Döbernitz luden 14 Stände mit zahlreichen weihnachtlichen Dekorationsangeboten zum Stöbern ein, während Matthias Brauer, Lokführer der Seppelbahn, die Besucher auf dem Feldbahntag in der Schmalspurbahn über das Gelände fuhr.

Tombola fürs Tierheim

Zu weihnachtlicher Musik lockten unter anderem handgefertigte Adventsgestecke. Mariola Koch, Floristin aus Döbernitz, fertigte davon in diesem Jahr rund 200 Stück zum Verkauf in ihrer kleinen Heimwerkstatt. Kerzen, Fichten- und Tannenzweige zieren Keramiken und Hölzer. Etwa 60 Stück zeigte sie auf dem Adventstreffen – und die waren bis zum Ende um 13 Uhr auch fast restlos vergriffen. Einige Meter weiter lockten Detlef Schwuchow und Elke Fahr von der Factory 7 mit teils selbst gedrechselten Tannenbäumen und selbst gemachter Marmelade. Bei der Tombola des Tierheims Delitzsch wurde zudem für die momentan 90 bis 100 Katzen und Hunde im Heim gesammelt.

Von Alexander Prautzsch