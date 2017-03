Eilenburg. Es kann losgehen. Für sechs Vereine gibt die Aktion „Angestupst“ von Sparkasse Leipzig und LVZ Anschub, um Projekte zu starten, die sie sich vorgenommen haben. Silke Gans, Bad Dübener Sparkassenfilialleiterin, freute sich bei der Übergabe, „die regionale Verpflichtung unter Beweis stellen“ zu können.

Bad Dübener Grundschule hat viel vor

Sechs Finalisten waren von einer dreiköpfigen Jury unter 25 Bewerbern ausgewählt worden. 4000 Anrufe waren beim Telefonvoting um die Platzierungen eingegangen, die meisten fürs Evangelische Schulzentrum Bad Düben. Und die Gewinner wollen damit Verständnis für den Umgang mit Geld und Wirtschaft bei Schülern fördern, einen Handels- und Finanzplatz einrichten. „Natürlich um eigene Sachen zu handeln. Das kann selbst ein gebrauchter Fußball sein. Dafür werden Tische, Stühle, Hard- und Software gebraucht“, erklärte Mirko Lubke vom Förderverein.

3000 Euro für den zweiten Platz will die LSG Löbnitz, Abteilung Fußball, für neue Spielkabinen für die Fußballer am Platz einsetzen. „Wir hoffen, dass wir im Sommer loslegen können“, erklärte Jens Mühlpfordt vom LSG-Vorstand.

Auch die Eilenburger Freigeister wollen möglichst noch in dieser Saison ihr Beachvolleyball-Feld und den Grillplatz einweihen. 2000 Euro können nun in die Mieten für Bagger, Transport und Material fließen.

Burgverein plant Konzert

Axel Goldmann vom Eilenburger Burgverein hatte die Vorsitzende des Musikvereins zur Übergabe mitgebracht. Denn die 1000 Euro, die es für den vierten bis sechsten Platz gibt, verwenden sie für das gemeinsame Serenaden-Projekt auf dem Eilenburger Burgberg, das im August Premiere hat. In der Kita „Am Park“ in Delitzsch werden Krippenkinder bald den „Mäuseturm“ erobern können. Bisher haben die Kleinen dort noch nicht viele Klettermöglichkeiten. Grundschüler in Rackwitz müssen künftig nicht mehr weit in den Schulgarten laufen, denn neue Hochbeete sollen auf dem Schulhof stehen.

Von Heike Liesaus