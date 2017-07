Delitzsch. Einen Feuerwehr-Einsatz hat es am späten Mittwochabend im Delitzscher Berufsschulzentrum gegeben. Gegen Mitternacht war ein stattliches Gewitter über die Region gezogen, gegen 23.40 Uhr gab es einen heftigen Knall in der Loberstadt. Nur wenig später ging der Alarm bei der Feuerwehr ein, der Blitz hatte das Berufsschulzentrum getroffen. Die Delitzscher Kameraden und die aus dem Ortsteil Benndorf rückten an, „Brand“ lautete zunächst das Stichwort in der Meldung der Leitstelle.

Gewitter mit Folgen

Vor Ort dann recht schnell die Feststellung, dass es keinen Brand gibt. Die Brandmeldeanlage des Bildungszentrums in der Karl-Marx-Straße war durch den Blitzschlag ausgelöst worden und die Suche nach der exakt betroffenen Einheit zog sich eine Weile hin, der Signalton hielt die direkten Anwohner noch eine Weile wach.

Ob es in weiteren Delitzscher Gebäuden zu Schäden an der Elektronik kam, ist zur Stunde nicht bekannt. Das Gewitter hat wohl auch andernorts Spuren hinterlassen. Unter anderem die Eilenburger Kameraden waren in ihrem Gebiet wegen Unwetterschäden im Einsatz.

Von Christine Jacob