DELITZSCH. Interesse an einem Haus von 1890, fast 1000 Quadratmeter groß und denkmalgeschützt? Dann lohnt sich ein Blick auf das alte Postamt in der Eilenburger Straße 16. Knapp 500 000 Euro teuer ist die Gewerbeimmobilie im Zentrum der Loberstadt. Allerdings wird es in absehbarer Zeit wohl erstmal keine Mieteinnahmen geben – die Partnerfiliale der Deutschen Post, die dort vor drei Jahren nach großen Sorgen um den Verlust und Unterschriftensammlungen eröffnete, zieht aus.

Eigentlich, so eine erste Verlautbarung der Deutschen Post, sollte der Umzug schon an diesem letzten Aprilwochenende erfolgen. Der Termin war nun aber nicht zu halten. Der neue Zeitplan steht: Zum 1. Juni soll die Partner-Filiale am neuen Standort auf der gegenüberliegenden Straßenseite eröffnen, so die Mitteilung. Damit ist für eine andere bereits über längere Zeit leerstehende Delitzscher Immobilie eine neue Nutzung gefunden. In der Eilenburger Straße 11, vielen bekannt als die ehemalige Bibliothek, sollen dann ab 1. Juni Dienstleistungen wie Ein- und Auszahlungen bei der Postbank, Prepaid-Handyaufladungen und Postgeschäfte angeboten werden. Das Entscheidende: Für die Kunden besteht dann der Vorteil, dass die neue Filiale barrierefrei zu erreichen ist – in der denkmalgeschützten Immobilie in der Eilenburger Straße 16 gibt es Stufen. Die Öffnungszeiten am neuen Standort bleiben gleich.

Allerdings gibt es noch einen Haken. Bislang hat die Stadt eine Ladezone nicht genehmigt. Dagegen wurde Widerspruch eingelegt. Dieser liegt nun bei der zuständigen Widerspruchsbehörde, dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Zu laufenden Verfahren wird sich nicht geäußert. Ein wesentlicher Gesichtspunkt bei der Bewertung sei die Frage der Verkehrsführung und Parkplatzsituation, heißt es aus der Stadtverwaltung. Unterdessen laufen die Renovierungsarbeiten im einstigen Bibliotheksgebäude weiter.

Von Christine Jacob