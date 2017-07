Delitzsch. Das Personalkarussell im Delitzscher Krankenhaus dreht sich weiter. Die bisherige leitende Oberärztin der Inneren Medizin Dr. Heike Liesegang wechselt in eine internistische Praxis in Delitzsch. Sie übernimmt ab diesen Monat die Patienten von Dr. Hans-Hartig Leib und gehört damit zum Medizinischen Versorgungszentrum des Sozial- und Beschäftigungsbetriebes Delitzsch. Dr. Leib geht gemeinsam mit seiner Frau, die ebenfalls Ärztin in Delitzsch war, in den Ruhestand.

Noch bessere Zusammenarbeit

Chefarzt Dr. Axel Tamke verabschiedete seine Kollegin und seine Stellvertreterin mit herzlichen Worten und erhofft sich mit dem Wechsel „eine noch bessere Zusammenarbeit“. Auch müsse man jetzt noch enger Zusammenrücken, um die verbliebene Lücke zu schließen. Tamke richtete dabei insbesondere den Blick auf die jungen Assistenzärzte, die nun noch schneller mehr Verantwortung übernehmen müssten. Heike Liesegang ihrerseits bedankte sich bei allen Wegbegleitern in der Delitzscher Klinik. Ihr fiel es sehr schwer, vor Rührung die Tränen zu unterdrücken.

Kathrin Brose jetzt leitende Oberärztin

Mit dem Weggang von Liesegang wird die Stelle der leitenden Oberärztin und die des stellvertretenden Chefarztes mit Kathrin Brose besetzt. Die Fachärztin für Innere Medizin/Notfallmedizin und Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie arbeitet seit 2001 im Unternehmen. Frank Winkelmann, Facharzt für Innere Medizin und seit zehn Jahren im Unternehmen, wurde zum Oberarzt berufen. Die Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH verlässt nach sieben Jahren auf eigenen Wunsch der Kardiologe Jürgen Hofer.

Von Ditmar Wohlgemuth