Delitzsch

So viel Clown auf einmal! Mindestens fünfzigmal gemalt in den schönsten bunten Farben, zweimal gegenwärtig in echtem, lebendigem Original, einmal in Gestalt eines Mannes, den das Phänomen Clown fasziniert – das war Freitagabend in der Galerie am Markt 17 in Delitzsch zu erleben.

Nicht nur auf der Leinwand

Wer kam, konnte nicht nur die mit dem Malerpinsel in die Bilderrahmen gebannte Vielfalt clownschen Lebensgefühls aufnehmen, der konnte eben auch Clowns, die man meist aus dem Zirkus kennt, aus nächster Nähe anschauen, gar anfassen, mit ihnen reden, sogar selbst in clownscher Nummer mitwirken. Möglich machten das der Galerist Manfred von Kühnemund, der seit November vergangenen Jahres die neue Galerie am Markt in Delitzsch betreibt und Hans-Dieter Hormann, der „Vater“ des Clown-Museums in Leipzig, des einzigen Museums dieser Art wohl gar in Europa, ist er ziemlich sicher. Hormann und Kühnemund, die beiden vom Niederrhein Stammenden, haben sich über die modernen Medien gefunden. Nun sind sie gemeinsam in Delitzsch.

Clowns sind ein Spiegel

Eindrücke von der neuen Ausstellung am Delitzscher Markt, Clowns sind aber mehr als eine rote Nase. Quelle: Edith Klisa

Nach Leipzig kam Hans-Dieter Hormann 1991 als Bauingenieur. „Leipzig war eine Liebe auf den ersten Blick“, erzählt der in Mönchengladbach Geborene. Nebenher begleitet ihn die Liebe zum Clown sein Leben lang. Eine Clown-Figur in einem Schaufenster seiner Heimatstadt habe es ihm in Kindertagen angetan, seine Neugier entfacht. Dabei entdeckte er: Clown ist nicht nur Zirkus, und nicht nur die rote Nase. „Das ist ein Typ“, sagt er. Clowns beobachteten ihre Umwelt sehr genau, entdeckten Eigenheiten und Schwächen der Menschen. Ihre Kunst sei, diese kleinen Schwächen spielend, wie im Spiegel, vorzuführen. Und die gehen dann mit einem Lächeln weg, „das ist die Kunst des Clowns”. Seit 50 Jahren sammelt Hormann alles über Clowns, taucht in ihre Geschichte ein, malt sie. „Clowns gehören zu den ganz Großen dieser Welt”, meint er und entdeckt: jeder Clown hat einen anderen Ausdruck. Die über die Galeriewände verteilten Gesichter und Figuren der allgemein als Spaßmacher Beleumdeten spielen die ganze Palette vor: vom herzhaft Lachenden, dem verschmitzt Lächelnden, dem Nachdenklichen, dem Traurigen.

Die Clowns-Bilder bleiben bis zum 20. Mai und sind mittwochs und donnerstags 15 bis 19 Uhr in der Galerie am Markt 17 zu sehen.

Von Edith Klisa