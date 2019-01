Delitzsch

Das Amphibienfahrzeug mit dem eindringlichen Namen Truxor komme auch an Stellen, an denen es für andere Baugeräte schwierig wird, erklärt Wasserbaumeister Silvio Kirsten. An dem Regenrückhaltebecken an der Benndorfer Landstraße im Delitzscher Norden sei beispielsweise die 45-Grad-Steigung des Beckenrands die besondere Herausforderung. Das Fahrzeug sei zudem besonders bodenschonend.

Weitreichenden Folgen zuvor kommen

Im Auftrag des Abwasserzweckverbands schneiden Kirsten und sein Kollege Marko Friedrich das Schilf kurz über dem Grund ab. Mehrere Tonnen im niedrigen zweistelligen Bereich holen die beiden Mitarbeiter der Eilenburger Geräte- und Pumpenservice GmbH so über zwei Tage hinweg mit dem Unimog aus dem Gewässer.

Notwendig sei dies, um das Stauvolumen und den Zu- beziehungsweise Abfluss des Beckens zu gewährleisten, erklärt Kirsten. Andernfalls würde es verkrauten und die im Winter absterbende Biomasse zur Verschlammung führen. Wasser aus dem Kanalsystem könnte dann nicht mehr gefahrlos und ohne Hindernisse abfließen, was eine Überschwemmung von Straßen zur Folge hätte, sagt Kirsten.

Von mhs