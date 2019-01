Delitzsch

Stimmengewirr liegt in der Luft, der Geruch nach Kaffee und Kuchen. Kurzum: Café-Atmosphäre. „Bei uns ist eigentlich immer etwas los“, stellt Heidrun Dathe fest. Sie ist gemeinsam mit Gudrun Gatzsche die gute Seele des Nachbarschaftstreffs Amselnest im Delitzscher Norden. Der ist seit der Gründung im November vor reichlich drei Jahren eine Erfolgsgeschichte. „Etwas Besseres konnten sie hier für uns Rentner gar nicht machen“, erklärt Edith Koch, die gerade mit einer Freundin an einem der Tische beisammensitzt. „Ich bin öfter hier. Auf alle Fälle donnerstags. Da sind wir zu zehnt“, erklärt sie. Ansonsten gibt es nämlich im Stadtteil Nord wenig Gelegenheit, einfach so zusammenzukommen. In der Ladenzeile im Untergeschoss des Plattenbaus am Amselweg haben die Wohnungsgesellschaft Delitzsch gemeinsam mit der Wohnungsgenossenschaft für den Ausbau und gemütliche Möbel gesorgt. Kaffeehaus-Sessel stehen an den Tischen, zwei blaue Sofas in der Ecke.

Jeden Tag wird gebacken

Das Soziokulturelle Zentrum, das in der Nähe, am Kosebruchweg beheimatet ist, sorgt für die personelle Besetzung. Heidrun Dathe ist für die Bewirtung zuständig. Gudrun Gatzsche, die auch in der Nähstube „Stoffwechsel“ nebenan wirkt, für sieben Sportgruppen und für eines der Ganztagsangebote in der Erasmus-Schmidt zuständig ist, besorgt das Organisatorische. Heidrun Dathe legt schon vor um acht los. Sie besorgt die Einkäufe, dann wird in der Küche gewirbelt. Vor allem wird jeden Tag gebacken. „Ich mache alles nach Omas Art“, betont sie. Da gibt es dann die Donauwellen, die Eierschecke und den Sägespäne-Kuchen. Morgens kommen schon einige zum Frühstück vorbei. Nachmittags sind’s meist Frauen im Ruhestandsalter, die die Gelegenheit nutzen, sich hier zusammenzusetzen und zu reden. Kleinere Gruppen melden sich ebenfalls immer wieder an. In einem Bereich etwas extra hat sich gerade die Selbsthilfegruppe Angehöriger Demenzkranker versammelt. „Es ist schön, dass es hier auch Kaffee und Kuchen gibt. Viel besser, als nur so zusammenzusitzen“, lobt diese Runde.

Alle Altersgruppen sind willkommen

„Selbst mit dem Bus kommen manche aus Delitzsch-Ost“, erzählt Gudrun Gatsche. Wobei sogar noch nicht mal jeder im Stadtteil Nord mit dem Treff vertraut ist. „Ich bringe am Donnerstag zwei Neue mit, die das noch nicht kennen“, hat sich Besucherin Edith Koch vorgenommen. Es sind Besucher aller Altersgruppen willkommen, betont Gudrun Gatzsche.

Einmal mit Monat sind extra Veranstaltungen angesagt. Für den heutigen Donnerstag werden ab 14 Uhr besonders viele Gäste im Amselnest erwartet: Das Neujahrsgespräch mit dem Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft und der Genossenschaft ist angesetzt.

Das Amselnest am Amselweg 3/ 5 ist dienstags bis freitags von 8.30 bis 10.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie sonnabends 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Heike Liesaus