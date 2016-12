Delitzsch/Eilenburg. Sehr viel waren die jungen Künstler der Delitzscher Zweigstelle der Kreismusikschule „Heinrich Schütz“ Nordsachsen in diesem Monat unterwegs. „Wir haben viel gespielt“, berichtet die Leiterin der Delitzscher Hauptstelle Angelika Hädicke. Beginnend vom Adventskonzert im Barockschloss über „Buch trifft Note“ in der Stadtbibliothek bis hin zu Weihnachtsfeiern verschiedener Art. So gestalteten ihre Schüler unter anderem am Heiligabend das musikalische Programm zur Weihnachtsfeier für Alleinstehende in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität. Gleich im neuen Jahr warten weitere Auftritte. Ende Januar steht dann für einige Musikschüler mit dem 54. Wettbewerb „Jugend musiziert“ der erste Höhepunkt 2017 ins Haus. Diesmal werden die 9-jährige Anuk Weißenberg am Klavier und die 16-jährige Lilith Lenz im Fach Gesang die Delitzscher Musikschule beim Regionalwettbewerb, der am 21./22. und 28./29. Januar stattfindet, vertreten.

Wahl des richtigen Instrumentes

Eltern, die sich mit den Gedanken tragen, ihre Kinder an der Kreismusikschule ein Instrument erlernen zu lassen, sollten als Termin den 13. Januar im Blick haben, denn bis dahin können sie ihre Sprösslinge für den Kurs „Instrumentenkarussell“ anmelden. In diesem werden die Kinder verschiedene Instrumente wie Violine, Violoncello, Klarinette, Klavier, Querflöte, Posaune oder Waldhorn über jeweils zwei Wochen näher kennenlernen und ausprobieren. „Mit diesem Angebot wollen wir Eltern helfen, das passende Instrument für das Kind zu finden. Dabei stehen unsere Fachlehrer mit Rat zur Seite und erkennen auch die Neigungen der Kinder. Manchmal entdecken nämlich Kinder beim Probieren in diesem Kurs auch eine Vorliebe für ein Instrument, an das sie vorher nicht oder kaum gedacht haben“, berichtet Hädicke aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre. Zugleich verweist sie darauf, dass eine mehrjährige Ausbildung bevorsteht, deren Erfolg maßgeblich von der richtigen Wahl des Instrumentes abhänge.

Drei Instrumente nach eigener Wahl

Das Instrumentenkarussell ist für Kinder von sechs bis zehn Jahren gedacht. Ein vorheriger Besuch der musikalischen Früherziehung ist wünschenswert, aber nicht Bedingung. Die jüngsten teilnehmenden Kinder sollten im August 2017 eingeschult werden. Im Kurs, der in der Woche ab 27. Februar beginnt, können Kinder drei Instrumente nach eigener Wahl ausprobieren. Er läuft über sechs Wochen und kostet 48 Euro. Wie in Delitzsch wird er auch an der Eilenburger Zweigstelle der Kreismusikschule durchgeführt. Anmeldungen sind telefonisch unter den Nummern 034202 63741 (Delitzsch) und 03423 703468 (Eilenburg) bis zum 13. Januar 2017 möglich.

Von Thomas Steingen