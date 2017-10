Angeblich Schüsse in Löbnitz gefallen – 46-Jähriger festgenommen

Löbnitz. Aufregung in und um Löbnitz. In dem sonst so beschaulichen Dorf hat es in der Nacht zu Donnerstag einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei gegeben. Das Ganze ereignete sich nach ersten Angaben in der Dübener Straße in der Gartenanlage. Anwohner berichten von Schüssen, die zu hören gewesen seien.

Ein Mann festgenommen

Die Polizeidirektion in Leipzig macht auch Anfrage von LVZ keine genauen Angaben zu dem Vorfall, bestätigt aber, dass es in der Nacht einen SEK-Einsatz in Löbnitz gegeben hat. Der Fall sei noch recht verworren, so ein Sprecher. Der Einsatz haben mit einem Notruf um 0.11 Uhr seinen Anfang genommen und sei erst am Donnerstag gegen 7 Uhr morgens beendet worden. Korrekt sei auch, dass ein Schuss aus einer scharfen Waffe gefallen sei. Ein 46-Jähriger sei vorläufig festgenommen worden.

Von Christine Jacob und Ditmar Wohlgemuth