Angestupst: Sparkasse und LVZ unterstützen wieder tolle Vereinsprojekte

Delitzsch/Eilenburg. Die Sparkasse und die Leipziger Volkszeitung starten die zweite Aktion „Angestupst“ für Vereine aus der Delitzsch-Eilenburger Region in diesem Jahr. Diese können sich auch dieses Mal wieder mit einer Projektidee um finanzielle Unterstützung bewerben. Die Mittel kommen aus den Zweckerträgen der PS-Lotterie der Sparkasse Leipzig. Beim PS-Lotterie-Sparen fließen vom Lospreis – das sind monatlich fünf Euro – vier Euro auf das Sparkonto des Käufers, ein Euro ist der Einsatz für die Lotterie. 15 Cent von jedem Los kommen in einen Spendentopf, der von der Sparkasse halbjährlich an gemeinnützige Einrichtungen verteilt wird.

Das Mitmachen ist ganz einfach: Sie sind ein gemeinnütziger Verein, eine Institution oder Einrichtung aus der Region und möchten ein originelles und nachhaltiges Projekt realisieren? Dann reichen Sie bis Mittwoch, dem 30. August , eindetailliertes, mit einem Kostenplan unterlegtes Projekt ein. Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online über das unten eingeblendete Formular. Nur vollständig ausgefüllte Bewerbungen mit Foto kommen in die Wertung.

Sechs Vereine kommen in die Endrunde

Unter allen Bewerbungen wird eine Jury die sechs interessantesten Vorhaben auswählen. Die LVZ-Leser entscheiden anschließend ab dem 16. September per Telefonabstimmung über die Gewinner. Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall: Für den Verein mit den meisten Stimmen gibt es immerhin 4000 Euro , für den 2. Platz 3000 Euro , den 3. Platz 2000 Euro und für die Plätze 4 bis 6 je 1000 Euro . Jeder Projektidee, die von der Jury ausgewählt wird, sind somit mindestens 1000 Euro sicher. Die Einnahmen aus dem Telefonvoting werden ebenso an hiesige Vereine ausgeschüttet..

In der Jury sitzen Silke Gans (Leiterin Sparkassenfiliale Bad Düben), Kerstin Friedrich (Regionalverlagsleiterin der Leipziger Volkszeitung) und Andrea Lienig (Unternehmerin aus Delitzsch und LVZ-Wirtschaftspreisträgerin). Die ausgewählten sechs Ideen werden am 16. September gemeinsam mit genaueren Informationen zur Abstimmung in der LVZ vorgestellt.

Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen zur Aktion!

Achtung: Die Bewerbungsfrist für die aktuelle Ausschüttung ist beendet!