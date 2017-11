Anklage wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern – Urteil in Eilenburg: Freispruch

Eilenburg. „Sie sind hier und heute mit diesem Urteil glimpflich davon gekommen“, sagte der Eilenburger Jugendrichter Ruben Franzen zum Angeklagten Thomas T. (Name geändert). Er solle diese Strafe ernst nehmen, mahnte der Richter, der beim Angeklagten vor allem eines vermisste: Motivation, sein Leben endlich selbst in die Hand zu nehmen. Thomas T. muss innerhalb von vier Monaten 120 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Tut er es nicht, drohen ihm bis vier Wochen Jugendarrest. Als Anreiz, sich endlich um Arbeit zu bemühen, legte der Richter fest, dass für jeden Vollzeit gearbeiteten Monat dem Angeklagten 20 Stunden erlassen werden.

Wegen eines Verbrechens angeklagt

Die Staatsanwaltschaft warf dem heute 23-Jährigen unter anderem den sexuellen Missbrauch von Kindern vor. Ein Verbrechen. Der zum Zeitpunkt der Tat 21-Jährige hatte mit einer 13-Jährigen den Beischlaf vollzogen. In diesem Punkt wurde der Angeklagte allerdings freigesprochen. Es sei nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen, wann der Angeklagte das tatsächliche Alter des Mädchen erfahren habe. Fest stehe, dass es zum Geschlechtsverkehr gekommen sei. Das räumte der Angeklagte auch ein, allerdings habe er, so seine Aussage, sich über das Alter da noch keine Gedanken gemacht, weil er davon ausging, dass sie alt genug war. Dass sie noch unter 14 Jahren alt war, soll er erst deutlich später erfahren haben.

Absprachen der Zeugen

In der umfangreichen Beweisaufnahme wurden auch die Geschwister des Mädchens eingehend befragt, ob und ab wann der Angeklagte über das Alter informiert gewesen sei. Die Aussagen dazu waren allerdings auffallend gleich formuliert, sodass der Verteidiger Absprachen im Vorfeld vermutet. Die Geschwister hatten übereinstimmend festgestellt, dass der Angeklagte vor dem Vorfall von dem Alter gewusst haben muss, weil die älteste Schwester – sie brachte den Angeklagten als Freund in die Familie mit – angeblich ihre Freunde immer über ihre Geschwister informiert und dabei auch das Alter nicht verschweigt. Das schien dem Richter, der Staatsanwaltschaft als auch der Verteidigung nicht plausibel.

Chatverlauf auf Handy

Zudem sei über einen Chatverlauf über das Mobiltelefon eher noch zu erkennen, dass der Angeklagte nach dem Vorfall vom Alter erfahren habe müsste. „Wenn du 18 bist, bin ich schon 26“, schreibt er da unter anderem. Schlussendlich ließ sich nicht nachweisen, ob ihm vor oder nach dem Beischlaf das Alter des Mädchen bekannt war.

Kinderpornografische Schriften

Unstrittig war hingegen, dass Thomas T. im Besitz von kinderpornografischen Schriften war und diese an unter 18-Jährige, also an das betroffene Mädchen, verschickt hat. Die Staatsanwaltschaft fand auf den Mobiltelefonen des Angeklagte entsprechende Dateien. Da der Angeklagte erhebliche Reifeverzögerungen aufweist, kam das Jugendstrafrecht zur Anwendung. Die Jugendgerichtshilfe hatte zuvor die Persönlichkeit von Thomas T. analysiert und die Ergebnisse vorgetragen. Demnach sei er in der Schule zweimal sitzen geblieben, schloss mit der achten Klasse ab. Zweimal endete ein berufsvorbereitendes Jahr vorzeitig. Momentan ist er ohne Job. Er wirkte im Gespräch und vor Gericht teilnahmslos. Eine Jugendstrafe wegen Diebstahls steht bereits auf seinem Konto, ist 2013 auch mit Arbeitsstunden abgegolten worden.

Angeklagter bereut

Richter Ruben Franzen schloss sich dem Antrag der Staatsanwaltschaft an und verhängte 120 Arbeitsstunden gegen Thomas T. Der hatte in seinem letzten Wort gesagt, er bereue die Tat. Ob es jetzt tatsächlich einen Ruck im Leben des Heranwachsenden geben wird, wird sich zeigen. Das Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig, es schien aber, als würde auf Rechtsmittel verzichtet werden.

Von Ditmar Wohlgemuth