Delitzsch

Dass gute Dinge eine Weile Zeit brauchen, ist bekannt. So ist bei der Werbegemeinschaft Delitzsch nach wie vor der Stadtgutschein noch in der Vorbereitung. Bis zum Monatsende sollen noch einige Fragen geklärt werden.

Prüfungen laufen noch

Die Idee hinter dem Stadtgutschein ist, dass der Kunde den Gutschein erwirbt und/oder verschenkt, der ihm dann in Delitzsch eine größtmögliche Auswahl an Einlösemöglichkeiten bietet, weil er nicht nur in einem einzigen Laden eingelöst werden kann. Der Gutschein könnte über den Anbieter ZMYLE laufen. So soll für die Beteiligten weder der Kauf von Hard- noch Software nötig werden, da das gesamte Gutscheinsystem über diesen Onlinedienst verwaltet werden kann. Über den Webdienst können auch Gutscheine ausschließlich zu bestimmten, teilnehmenden Läden erworben werden. Nun laufen bei der Werbegemeinschaft zunächst noch technische, praktische und steuerrechtliche Prüfungen zum Stadtgutschein. Es ist zum Beispiel zu klären, wie der Gutschein konkret gebucht und in der Kasse behandelt wird. Wahrscheinlich sei dann bei positivem Ausgang dieser Prüfungen eine stufenweise Umsetzung und ein Start mit ein paar der interessierten Händler, so Stefan Adam vom Vorstand der Werbegemeinschaft. Es müsste noch einiges an Praxiserfahrung im Umgang mit solch einem Gutschein gesammelt werden. Mit einer tatsächlichen Scharfschaltung des Systems sei nicht vor April, tendenziell eher später zu rechnen.

Von Christine Jacob