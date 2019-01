Delitzsch

Eine Auseinandersetzung hat es Dienstagvormittag im Landratsamt in der Richard-Wagner-Straße in Delitzsch gegeben, informierte die Polizei am Mittwoch. Ein 19-jähriger Asylbewerber aus Äthiopien habe gegen 9.30 Uhr schon sehr aggressiv das Landratsamt betreten. Der Mann schrie herum, ging zielgerichtet zur Rezeption und „feuerte“ seinen Rucksack auf den Tresen. „Er bedrohte die Angestellten des Landratsamtes“, so die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig.

Glasvitrine und Bücherständer zerstört

Zur Unterstützung seiner Forderung hielt er einer Mitarbeiterin seine zu einer Waffe geformte Hand an den Kopf. Anschließend warf er alle Dokumente, die er im Rucksack hatte, auf den Tresen und trat gegen die Tür. In der Zwischenzeit riefen die Mitarbeiterinnen die Polizei. In der weiteren Folge randalierte der 19-Jährige im Gebäude, indem er eine Glasvitrine aus dem Eingangsbereich und einen Bücherständer zerstörte. Dabei verletzte sich der Mann an der Hand.

Mitarbeitern mit Glasscherbe gedroht

Mit einer Glasscherbe in der Hand drohte er weiter den Mitarbeitern im Flur. Als er die eintreffenden Polizeibeamten sah, steigerte er sich in seiner Aggressivität und schrie weiter herum. Die Beamten fixierten den 19-Jährigen sofort. Anschließend wurde er in das Polizeirevier Delitzsch zu weiteren polizeilichen Maßnahmen gebracht. Das Rettungswesen wurde hinzugezogen, um die Verletzung an seiner Hand zu versorgen.

Verletzt wurde im Landratsamt niemand. Die Höhe des Sachschadens war zunächst noch nicht bekannt. Das Landratsamt prüft rechtliche Schritte.

Von lvz