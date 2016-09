Delitzsch. Im Rahmen der Straßenunterhaltung wird derzeit auf der Delitzscher Ortsumfahrung im Abschnitt zwischen Staatsstraße 4 (Eilenburger Chaussee) und Kreuzung Beerendorfer Straße die Fahrbahn der Kreisstraße 7447 erneuert. Deshalb ist dieser Abschnitt voll gesperrt. Stadteinwärts werden Kraftfahrzeuge über die Beerendorfer Straße umgeleitet. In der kommenden Woche wechselt die Baustelle in den Abschnitt zwischen Kreuzung Beerendorfer Straße, die dann gesperrt wird, und der B 183a (Dübener Straße). Aus Richtung Reibitz kommend wird der Verkehr dann nördlich über den Stadtring und die Benndorfer Landstraße umgeleitet. Der Ort Beerendorf ist ab Montag von Delitzsch aus nur über die Straße Am Schwemmteich erreichbar.

Vier Zentimeter Asphalt

Bei der Fahrbahnerneuerung werden die poröse Asphaltdeckschicht abgefräst, die zu erneuernde Fläche gereinigt und Fräsansätze geglättet. Danach werden eine Bitumenemulsion und eine vier Zentimeter dicke Asphaltschicht aufgetragen. Mit den Arbeiten hat das Landratsamt Nordsachsen die Firma Ezel aus Süpitz beauftragt, die in Delitzsch auch die Bitterfelder Straße baut.

Trinkwasserleitung verlegt

Auch die Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung (Derawa) baut vor Ort: Sie hat in dieser Woche den Stadtring unweit der Kreuzung B 183a mit einer Trinkwasserleitung gequert. Weil dort ein Stein die unterirdische Verlegung behindert hatte, musste die Straße aufgegraben und das Hindernis entfernt werden. Nächste Woche kann dort der Verkehr wieder in Richtung Benndorf rollen.

Von Thomas Steingen