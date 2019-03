Delitzsch

Dass die evangelische Gemeinde in Delitzsch darüber nachdenkt, die Marienkirche auf dem alten Friedhof aufzugeben, besorgt so manchen Politiker in Delitzsch. „Wir sollten sie nicht alleine lassen“, betont Volker Löffler ( SPD). Stadt und Bürgerschaft müssten in diesen Prozess eingebunden sein, so der langjährige Stadtrat.

Delitzscher OBM sieht es gelassen

Schon im nächsten Jahr könnte es soweit sein, dass die Kirche entwidmet und dann verschlossen wird. Vor allem das Dach ist marode und das Heizen kaum noch zu bezahlen, jeder Gottesdienst kostet mehrere hundert Euro allein an Energiekosten. Insgesamt werden die Sanierungskosten auf 1,5 bis 2 Millionen Euro geschätzt. Eine Entwidmung sei nicht außergewöhnlich, betont Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Und Sorgen dieser Art habe es rund um die Marienkirche schon in früheren Jahrhunderten gegeben, so das Stadtoberhaupt. „Das Thema beschäftigt die Stadt seit der Reformation immer wieder, zunächst ist die Kirchengemeinde in der Pflicht, denn Eigentum verpflichtet nun einmal“, so Manfred Wilde. Wenn es ein Engagement zum Erhalt der Kirche geben sollte, so sei es wünschenswert, dass dieses aus der Bürgerschaft herauskommt – zum Beispiel in Form eines Fördervereins. Und ein etwaiger Leerstand des Gotteshauses sei noch keine Katastrophe: In einigen Jahren könnten sich neue Entwicklungen ergeben, die heute noch gar nicht absehbar sind.

Von Christine Jacob