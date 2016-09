Wiedemar/Delitzsch. . Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf der A14 nahe des Schkeuditzer Kreuzes. Ein Auto war über die Leitplanke geschossen und hatte sich überschlagen. Die Feuerwehren Delitzsch, Wiedemar und der Ortswehr Kölsa wurden alarmiert. Als sie eintrafen, war der Fahrer schon raus aus dem Fahrzeug und wurde notärztlich versorgt - es soll laut Rettern bei leichten Verletzungen geblieben sein. Das Auto brannte allerdings vollständig, dadurch geriet auch Ödland neben der Autobahn in Flammen. Für die Wiedemarer Kameraden war der Einsatz so erst gegen 17.45 Uhr beendet, sie trugen dafür Sorge, dass der Pkw risikolos vom Abschleppdienst verladen werden konnte.

Von Christine Jacob