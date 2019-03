Delitzsch

Glück im Unglück hatte am Montagmittag ein 31 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall auf der Bundesstraße 184 nahe Delitzsch: Obwohl sein Fahrzeug schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde, blieb der junge Mann selbst unverletzt. Wie die Polizei berichtete, war der 31-Jährige gegen 12.15 Uhr mit einem VW Lupo aus Bitterfeld kommend in Richtung Delitzsch unterwegs. Aus unerklärter Ursache sei er dann in einer leichten Kurve kurz vor der Einmündung der B 183 a von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich, prallte gegen mehrere Begrenzungspfähle und einen Baum. Am Fahrzeug sei „rundherum Sachschaden“ entstanden, so die Polizei.

Von lvz