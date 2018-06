Rackwitz

Ein elf Jahre alter Schüler wurde am Montag in Rackwitz von einem Auto am Bein gestreift und verletzt. Wie die Polizei berichtete, war der Junge am Montagmorgen gegen 7 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Grundschule.

Er sei dabei auf dem Fußweg an einer Grundstücksausfahrt vorbeigefahren, aus der plötzlich ein Auto herauskam. Das Fahrzeug streifte den Jungen am Bein. Der Elfjährige stürzte aber nicht und auch sein Fahrrad wurde nicht beschädigt.

Der Autofahrer habe zwar im Fahrzeug gestikuliert, aber nicht angehalten und sei davongefahren, so die Polizei. Der Elfjährige fuhr anschließend weiter zur Schule und meldete den Vorfall der Schulleitung. Diese wiederum informierte die Polizei.

Zusammen mit dem Elfjährigen sei dann das Grundstück aufgesucht und der Fahrer bekanntgemacht worden. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall wurde eingeleitet.

Die Mutter des Elfjährigen hatte im Anschluss mit ihrem Sohn vorsorglich einen Arzt konsultiert und die Verletzung behandeln lassen.

Von kasto