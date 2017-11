Autofahrer wird nahe Delitzsch Opfer von Selbstjustiz

Delitzsch/Leipzig. Ein 35-jähriger Autofahrer fuhr am Montag um 18:30 über die Hauptstraße in Storkwitz bei Delitzsch und musste aufgrund einer Vollsperrung wenden. Dabei hörte er ein Geräusch, das klang, als hätte jemand gegen sein Auto getreten.

Der Fahrer hielt an und stieg aus, woraufhin er von einem Unbekannten angegriffen und an Kopf und Bauch verletzt wurde. Der Angreifer hörte auf und sagte, dass hier nur 50 km/h erlaubt seien. Er verschwand offenbar in Richtung seines Wohnhauses.

Der Verletzte wurde im Krankenhaus behandelt. Auch sein Auto und sein Smartphone wurden beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Der Autofahrer erstattete Anzeige, die Polizei ermittelt.

ThTh