Krensitz

Die Gebäude der VRS Fahrzeugtechnik im Krostitzer Ortsteil Krensitz müssen nach der Explosion völlig abgetragen werden. Das Gelände sieht inzwischen ziemlich aufgeräumt aus. Zwei große Bagger laden Bauschutt in Container. „Was hier am Wochenende los war, ist einfach genial. Ich bedanke mich bei allen Kunden, Freunden und Helfern. Die Entsorger Melosch, Otto und WKE haben sofort reagiert und blitzschnell geholfen und Container aufgestellt. Aber auch die Firmen MEK und Probst haben zwei Bagger mit Besatzung anrollen lassen, damit es hier vorwärts geht, danke!“, sagt Inhaber Markus Voigt.

Markus Voigt in der ehemaligen Werkstatt. Auch dieses Gebäude muss abgerissen werden. Quelle: Frank Pfütze

Am vergangenen Mittwoch kam es bei der Reparatur eines Autos mit defektem LPG-Gastank zu der schweren Explosion. Auch die Halle daneben, wo die Werkstatt drin war, muss komplett abgetragen werden, weil es zu viele schwere Beschädigungen gibt.

Blick auf das Firmengelände der VRS Fahrzeugtechnik. Die Gebäude werden abgerissen. Quelle: Frank Pfütze

Die völlig baufällige Werkstatthalle ist notgesichert und abgestützt. Die Wände haben teilweise eine Neigung bis acht Grad. „So, wie meine Werkstatt aussah, wird es sie nicht mehr geben. Wenn überhaupt, dann werde ich eine Fertigteilhalle errichten. Aber das haben nun die Versicherungen in ihrer Gewalt“, so der 45-Jährige. Die Versicherungen haben inzwischen ihre Untersuchungen vor Ort abgeschlossen. Jede Versicherung sei mit eigenen Ermittlern angereist.

Verletzter Kollege kommt vielleicht bald aus dem Krankenhaus raus

„Ich habe den Eindruck, dass die Versicherungen gut zusammenarbeiten, auch mit der Polizei. Da habe ich eigentlich ein gutes Gefühl“, erzählt der Inhaber. Am Sonntag habe er seinen verletzten Kollegen (23 Jahre alt) im Krankenhaus besucht. Jetzt lächelt Markus Voigt sogar ein bisschen und erzählt: „Er wollte am liebsten gleich mitkommen und mithelfen. Ich hoffe, dass er diese Woche raus kommt, es sieht gut aus.“ Das Werkstattgeschehen ruht, sei momentan nicht möglich. Jetzt habe das Aufräumen Priorität.

Von Frank Pfütze